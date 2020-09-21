Комиссия Рийгикогу поддержала предложение о лишении гражданства в случае совершения преступления против государства

По словам председателя конституционной комиссии Пауля Пуустусмаа, это — важная возможность для принятия решений, которая повысит гибкость нашего правового пространства. ”Важно, чтобы правительство имело право лишать гражданства только лиц, совершивших особо тяжкие преступления против государства”, — пояснил Пуустусмаа. Он уточнил, что Эстонская Республика не может лишить гражданства лиц, получивших гражданство Эстонии по рождению.

Поправки к закону комиссии представил министр внутренних дел Март Хельме. По его словам, речь идет о дискреционном решении, которое может принять правительство. Таким образом, новое регулирование будет соответствовать общим интересам страны и международным обязанностям.

Комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении дополнений в статью 28 Закона о гражданстве (217 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 30 сентября.