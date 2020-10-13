Комиссия Рийгикогу одобрила изменения в правилах использования ремней безопасности

На уездных линиях перевозки организованы государством посредством Департамента шоссейных дорог или центров общественного транспорта, и требование транспортировки пассажиров только в оснащенных ремнями безопасности автобусах действует уже сейчас, так как государство как заказчик требует автобусы с ремнями безопасности.

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, нельзя перевозить детей без ремней безопасности, даже если это не указано в законе. Но и соответствующие поправки, которые касаются разовых перевозок, внести в закон необходимо. «Ранее закон устанавливал, что при перевозе лиц младше 18 лет за пределами населенного пункта количество пассажиров должно соответствовать количеству сидячих мест в автобусе. Транспортировка детей стоя – запрещена. Теперь законопроект дополнен замечанием о том, что сидячие места должны быть оснащены ремнями безопасности», – сказал Сестер.

На это упущение в действовавшем ранее законе и в законопроекте указала, по словам Сестера, канцлер права. Ей приходили жалобы от родителей о том, что детей возят на экскурсии в небезопасных автобусах.

Член комиссии по экономике Кальви Кыва добавил, что согласно действующему закону, ремни безопасности обязательны не во всех автобусах. Согласно законодательству Европейского союза, все новые автобусы соответствующей категории и класса должны быть оснащены ремнями безопасности. Это требование не распространяется на старые автобусы. «Нельзя делать компромиссы в том, что касается безопасности детей. Так что на заседании мы решили одобрить требование ремней безопасности в экскурсионных автобусах и при прочих заказных перевозках», – сказал Кыва.

Проект закона о внесении изменений в Закон о дорожном движении (191 SE) также установит правила дорожного движения с целью обеспечения безопасности использования электрических самокатов и других немоторизированных электрических транспортных средств и обеспечения безопасности участников дорожного движения. Также будут установлены требования по использованию такого транспорта. В использование будет взята новая категория транспортных средств – немоторизированное транспортное средство – которая будет охватывать различные предназначенные для транспортировки одного человека транспортные средства, использующие электричество. Это, например, электрические самокаты, электрические скейтборды, гироскутеры и другие подобные транспортные средства без сидения.