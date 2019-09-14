14.09.2019, 16:30

Комиссия Рийгикогу обсудит с министром окружающей среды выполнение Эстонией климатических целей


rus.delfi.ee
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Loojang
LoojangFoto: Ilmar Saabas

Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза запустила серию парламентских слушаний для подготовки решения, с которым Эстония примет участие в переговорах ЕС по климатическим целям на 2050 год. 27 сентября комиссия обсудит с министром окружающей среды выполнение Эстонией климатических целей на 2020 и 2030 годы.

”В сфере изменения климата наиболее сложной задачей для Эстонии является выход из сланцевой энергетики. Это — чувствительная тема, имеющая значительное экономическое и социальное влияние”, — отметила председатель комиссии Аннели Отт.

Эксперты Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды готовят по заказу правительства анализ возможности достижения Эстонией углеродной нейтральности к 2050 году.

Следующее парламентское слушание в комиссии по делам ЕС состоится 20 сентября. На него приглашены представители энергоинтенсивных предприятий, а также компаний, применяющих экологические технологии.

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