Комиссия Рийгикогу обсудит с министром окружающей среды выполнение Эстонией климатических целей

”В сфере изменения климата наиболее сложной задачей для Эстонии является выход из сланцевой энергетики. Это — чувствительная тема, имеющая значительное экономическое и социальное влияние”, — отметила председатель комиссии Аннели Отт.

Эксперты Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды готовят по заказу правительства анализ возможности достижения Эстонией углеродной нейтральности к 2050 году.

Следующее парламентское слушание в комиссии по делам ЕС состоится 20 сентября. На него приглашены представители энергоинтенсивных предприятий, а также компаний, применяющих экологические технологии.