19.08.2019, 20:30

Комиссия Рийгикогу не нашла оснований, чтобы подозревать Кадри Симсон и Виктора Васильева в коррупции

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rus.delfi.ee
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Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutas täna Kadri Simsoni kahtlust äratanud reisi Kariibidele ning Viktori Vassiljevi ja tema abikaasa võimalikku huvide konflikti.
Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutas täna Kadri Simsoni kahtlust äratanud reisi Kariibidele ning Viktori Vassiljevi ja tema abikaasa võimalikku huvide konflikti.Foto: Kollaaž

Комиссия по борьбе с коррупцией обсудила возможные подозрения в коррупции в отношении центриста Виктора Васильева и его жены, а также его однопартийца — Кадри Симсон. Комиссия посчитала, что для подозрений нет оснований.

Ранее Eesti Ekspress писал, что совместное супругой предприятие Виктора Васильева, благодаря госучреждениям, с которыми они тесно связаны, выигрывает масштабные конкурсы по госзакупкам.

Председатель комиссии Катри Райк объяснила, что собранных данных недостаточно для того, чтобы передать дело следствию.

Кадри Симсон же участвовала в организованных на деньги владельцев Раквереского мясокомбината поездках на отдых на острова Карибского моря и побережье Черного моря.

Что касается дела Симсон, то комиссия получила выписку с банковского счета ее мужа об оплате рейса.

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