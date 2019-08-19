Комиссия Рийгикогу не нашла оснований, чтобы подозревать Кадри Симсон и Виктора Васильева в коррупции(3)
Комиссия по борьбе с коррупцией обсудила возможные подозрения в коррупции в отношении центриста Виктора Васильева и его жены, а также его однопартийца — Кадри Симсон. Комиссия посчитала, что для подозрений нет оснований.
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