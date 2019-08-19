Комиссия Рийгикогу не нашла оснований, чтобы подозревать Кадри Симсон и Виктора Васильева в коррупции

Ранее Eesti Ekspress писал, что совместное супругой предприятие Виктора Васильева, благодаря госучреждениям, с которыми они тесно связаны, выигрывает масштабные конкурсы по госзакупкам.

Председатель комиссии Катри Райк объяснила, что собранных данных недостаточно для того, чтобы передать дело следствию.

Кадри Симсон же участвовала в организованных на деньги владельцев Раквереского мясокомбината поездках на отдых на острова Карибского моря и побережье Черного моря.

Что касается дела Симсон, то комиссия получила выписку с банковского счета ее мужа об оплате рейса.