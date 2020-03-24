Комиссия Рийгикогу: для разрешения кризиса необходима готовность учиться на чужом опыте

По словам председателя, в связи с распространением вируса у многих граждан ЕС, включая граждан Эстонской Республики, возникли проблемы с возвращением домой через территории государств-членов. ”Мы просим коллег из комиссий по иностранным делам национальных парламентов привлечь внимание правительств к тому, чтобы действующие в Европейском союзе основные свободы по возможности сохранялись, а гражданам был обеспечен проезд, основанный на взаимной солидарности”, — сказал Ээсмаа.

В обращении отмечается, что Европейский союз должен как можно быстрее прийти к соглашению по общеевропейским мерам кризисного региона. Основной упор в них должен делаться на охрану внешних границ, внутренний транзит, безопасное движение лиц и товаров, в т.ч. средств индивидуальной защиты, и координированную деятельность по разрешению кризиса. Обращение также содержит информацию об организации работы комиссии Рийгикогу по иностранным делам и о ее заседаниях во время кризиса. В них посредством электронной связи регулярно участвуют министр иностранных дел и послы Эстонии в иностранных государствах. Они представляют комиссии последнюю информацию о кризисе.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон отметил, что в нынешней ситуации важно поддерживать друг друга и учиться на чужом опыте. ”В сегодняшнее сложное время национальные парламенты Европейского союза также должны обеспечивать эффективный обмен информацией и идеями. Обмениваясь опытом и информируя коллег об организации работы и жизни на местном уровне, государства-члены смогут объединиться в поиске решений”, — сказал он.