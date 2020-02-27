Комиссия представила предложения по повышению качества преподавания эстонского языка в иноязычной школе

Помимо этого, комиссия рекомендует начать использовать различные вспомогательные меры для помощи в обучении эстонскому языку. По мнению комиссии, для этого необходимо оказывать помощь и обучать эстонскому языку и родителей, чьим родным языком не является эстонский, если их ребенок поступает в школу с эстонским языком обучения. Также необходимо активнее использовать и поддерживать на государственном уровне методики преподавания языка, дающие положительные результаты (языковое погружение и двустороннее языковое погружение). Помимо этого, детям, которые поступают в школу с эстонским языком обучения, но чей родной язык не является эстонским, в качестве предметов по выбору с первого класса можно предлагать уроки родного языка и культуры. Это позволит сохранить родной язык ребенка параллельно с обучением эстонскому языку.

Комиссия также вносит предложение создать компетентный и правомочный орган, состоящий из политиков, экспертов и практиков. Его задачей будет решение вопросов, связанных с развитием преподавания эстонского языка.

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