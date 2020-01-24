Комиссия постановила, что EKRE запрещенных пожертвований не принимала. Но вопросы остались
Сегодня Комиссия по надзору за финансированием партий постановила, что EKRE запрещенных пожертвований не принимала.
Сегодня Комиссия по надзору за финансированием партий постановила, что EKRE запрещенных пожертвований не принимала.
Из предоставленного комиссии по надзору за финансированием партий отчету следует, что в четвертом квартале 2019 года EKRE получила пожертвования от двух паевых товариществ. Так, фирма Dixi Export OÜ в ноябре пожертвовала партии в общей сложности 600 евро. Члены правления фирмы Лаури Юргенсон и Яаника Кюннарпяэ являются членами EKRE. Еще 100 евро партия получила от OÜ Vanamurru mets.
Комиссия рассмотрела случай и пришла к выводу, что речь идет о доходе партии, который случайно записали не в ту графу. К настоящему моменту ошибка устранена.
Работа комиссии, однако, на этом не закончилась. Ей предстоить выяснить, законно ли, что на сайте Uued Uudised, являющемся рупором EKRE, имеется возможность «приобрести» пожертвование на поддержку портала.
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