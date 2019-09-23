23.09.2019, 15:28
Комиссия понизила оценку магистерской работы главы PPA Эльмара Вахера на три балла(7)
Комиссия Таллиннского университета посчитала, что оценка магистерской работы главы Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера была завышена на три балла. Комиссия оценила работу на D.
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