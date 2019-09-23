23.09.2019, 15:28

Комиссия понизила оценку магистерской работы главы PPA Эльмара Вахера на три балла

 (7)
rus.delfi.ee
EST 5
Elmar Vaher
Elmar VaherFoto: Priit Simson

Комиссия Таллиннского университета посчитала, что оценка магистерской работы главы Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера была завышена на три балла. Комиссия оценила работу на D.

При этом комиссия все же почитала, что работа имеет свою ценность и содержит, в основном, оригинальные мысли. Ошибок в указании источников также не наблюдалось.

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