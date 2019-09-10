Комиссия по социальным делам: в предотвращении самоубийств ни один тревожный сигнал не должен оставаться без внимания

Сегодняшнее заседание комиссии Рийгикогу по социальным делам и предваряющий его семинар были посвящены поиску решений для проблемы суицида.
Председатель комиссии Тынис Мёльдер отметил, что 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Он призван привлечь внимание к жертвам и их близким, а также к возможностям предотвращения самоубийств. ”Ежегодно по причине самоубийств Эстония в среднем теряет порядка 200 человек. Это — непозволительно много. В годовом разрезе количество самоубийство сократилось, но наш показатель по-прежнему превышает средний по ЕС”, — сказал Мёльдер.
Председатель комиссии добавил, что важно повышать осведомленность населения о проблемах, приводящих к суициду. Нуждающимся можно помочь, вовремя вмешавшись и обратив внимание на их проблему. ”Важно обращать внимание на нуждающихся в помощи людей вокруг себя — в школе, на работе и среди близких. Ни один тревожный сигнал нельзя оставлять без внимания. Для предотвращения самоубийств и сокращения их числа необходимо, чтобы различные заинтересованные стороны применяли системный подход”, — сказал Мёльдер.
Член комиссии по социальным делам Сигне Рийсало сказала, что в течение многих лет самоубийство входило в 20 основных причин смерти. Количество жертв суицида во всем мире каждый год составляет более 800 000 человек и не зависит от пола и возраста. ”К сожалению, Эстония — не исключение. Напротив, по данным Евростата на 100 000 жителей у нас приходится 14,31 случая суицида. В то же время, средний показатель по Европейскому союзу составляет 10,3”. — отметила Рийсало.
По ее словам, сегодня вместе с людьми во всем мире будет уместным напомнить о ценности жизни каждого человека и обратить внимание на боль скорбящих и невидимые страдания близких. ”Главная задача — обеспечить доступ к качественным услугам психического здоровья и создать возможности для оказания психосоциальной помощи в критической ситуации, которые в последние десятилетия, к прискорбию, значительно сократились”, — пояснила Рийсало.