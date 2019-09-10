Комиссия по социальным делам: в предотвращении самоубийств ни один тревожный сигнал не должен оставаться без внимания

Председатель комиссии Тынис Мёльдер отметил, что 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Он призван привлечь внимание к жертвам и их близким, а также к возможностям предотвращения самоубийств. ”Ежегодно по причине самоубийств Эстония в среднем теряет порядка 200 человек. Это — непозволительно много. В годовом разрезе количество самоубийство сократилось, но наш показатель по-прежнему превышает средний по ЕС”, — сказал Мёльдер.

Председатель комиссии добавил, что важно повышать осведомленность населения о проблемах, приводящих к суициду. Нуждающимся можно помочь, вовремя вмешавшись и обратив внимание на их проблему. ”Важно обращать внимание на нуждающихся в помощи людей вокруг себя — в школе, на работе и среди близких. Ни один тревожный сигнал нельзя оставлять без внимания. Для предотвращения самоубийств и сокращения их числа необходимо, чтобы различные заинтересованные стороны применяли системный подход”, — сказал Мёльдер.