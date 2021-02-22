Комиссия по социальным делам поддержала расширение прав несовершеннолетних при обращении за психиатрической помощью

Согласно законопроекту, дети смогут самостоятельно обращаться к психиатру. До сих пор без разрешения родителей они этого делать не могли. Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что действующий закон устарел и несовершеннолетние могут самостоятельно обращаться за помощью для получения любых других услуг здравоохранения.

”По мнению комиссии, нет ни одной причины, по которой несовершеннолетний не может обратиться за помощью без разрешения родителей. Чем быстрее дети и подростки смогут попасть к специалисту, тем выше вероятность, что люди в Эстонии будут более здоровыми. Я рада, что законопроект, над которым так долго работала комиссия, наконец попадет в зал заседаний и, надеюсь, в марте также будет принят в качестве закона”, — сказала Котка.

Заместитель председателя Хельмен Кютт отметила, что цель законопроекта — предоставить помощь нуждающимся в ней детям. ”Я рада, что мы можем продолжить работу над этим крайне важным законопроектом и, наконец, перейти от слов к действиям. Своевременная помощь детям и предоставление им лучших возможностей лечения должны стать приоритетом для всех сторон. Этому нельзя препятствовать, устанавливая необоснованные ограничения. Давая молодым людям возможность обратиться за помощью к специалистам, мы сможем предотвратить и решить связанные с душевным здоровьем проблемы”, — сказала Кютт.

Комиссия решила направить инициированный фракцией Социал-демократической партии проект закона о внесении изменений в ст. 3 Закона о психиатрической помощи (115 SE) на второе чтение пленарному заседанию, которое состоится 10 марта, и предложила завершить второе чтение.