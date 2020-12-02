Комиссия по социальным делам поддержала оплату больничного со второго дня

Проект (257 SE) также внесет поправки в Закон о медицинском страховании, Закон о социальном налоге, Закон о гигиене и безопасности труда. Цель изменений — уменьшить личную ответственность работников и снизить риск того, что люди будут выходить на работу заболевшими, тем самым способствуя распространению COVID-19.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что аналогичные временные меры были предприняты во время весенней вспышки вируса и это позволило людям не выходить на работу с признаками болезни из-за страха потерять доход. ”К сожалению, сейчас ситуация несравнима с весенней с точки зрения количества зараженных. Однако и в этот раз мы можем внушить людям чуть больше уверенности в завтрашнем дне, сократив нагрузку в связи с компенсацией больничных дней”, — сказал Мёльдер.

Председатель комиссии добавил, что помимо уменьшения личной ответственности работников, будет сокращена ответственность работодателей при выплате компенсации. Теперь работодатели будут выплачивать компенсацию в размере 70% от средней заработной платы работника со второго дня по пятый. ”Также увеличится ответственность Больничной кассы — в дальнейшем Больничная касса будет выплачивать компенсацию по больничным дням начиная с шестого больничного дня”, — уточнил Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что хотя для борьбы с распространением вируса было бы лучше выплачивать компенсацию с первого дня, принятые поправки — это большая поддержка, и это наименьшее, что государство может предложить людям в нынешней тяжелой ситуации. ”К сожалению, инициированный социал-демократами в сентябре этого года законопроект о более ранних выплатах компенсации по больничным дням не нашел поддержки большинства голосов в Рийгикогу. Целью законопроекта было предотвратить распространение вируса именно среди работоспособного населения и избежать вспышек заболевания на рабочих местах. В то же время, сегодня от экспертов мы слышим, что число зараженных растет именно среди трудоспособного населения. Будем надеяться, что сегодняшнее решение комиссии по социальным делам, в качестве одной из многих предпринятых мер, поможет обуздать широкое распространение вируса”, — сказала Кютт.