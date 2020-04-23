Комиссия по социальным делам обсудит прогнозы распространения коронавируса. Смотрите прямую трансляцию!

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, пик заболеваемости коронавирусом в Эстонии пройден и пора разрабатывать стратегию выхода. ”Эта стратегия должна быть конкретизирована и ставить осязаемые цели. Так мы сможем оценить угрозы и возможные последствия. Здесь также важно мнение экспертов и ученых, которые могут оценить влияние различных мер и при составлении стратегии выхода учесть наилучший мировой опыт в этих вопросах”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что первое открытое заседание, прошедшее две недели тому назад, показало, — важные для людей темы действительно стоит обсуждать публично. ”Мы благодарны профессорам Фишер и Лутсар, что они несмотря на свою загруженность смогли найти время для участия в заседании комиссии по социальным делам. Мы уверены, что встреча выльется в такое же конструктивное обсуждение, как в прошлый раз”, — сказала Кютт.

Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер и профессор института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета Ирья Лутсар входят в научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом.

Во встрече также примет участие заместитель директора Института химической и биологической физики Марио Кадастик.

Открытое заседание начнется в 14:00. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись можно позже посмотреть на канале Рийгикогу.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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