Комиссия по социальным делам обсудила предложение о реформе конопли

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер отметил, что употребление наркотиков по-прежнему является в Эстонии серьезной проблемой. Каждый год от передозировки в среднем умирает 120 человек. ”В целом, конопля считается сравнительно безопасным наркотиком. В то же время, она может привести к психическим проблемам у людей, которые имеют соответствующую предрасположенность, или к усугублению проблем, если они уже имеются, — сказал Мёльдер. — В любом случае государство, которое легализует коноплю, должно быть в состоянии предложить социальные гарантии для лечения от зависимости и сопутствующих ей психиатрических проблем. К сожалению, на данный момент таких возможностей у Эстонии нет. В то же время, я поддерживаю дискуссию о доступности в Эстонии медицинской марихуаны, чтобы при необходимости врачи не боялись чаще применять этот препарат”.

Член комиссии по социальным делам Хеле Эвераус отметила, что легализация конопли обсуждается во всем мире. Есть государства, легализовавшие коноплю, но анализировать результаты их опыта еще слишком рано. ”До этого в основном была разрешена так называемая медицинская марихуана. В действительности она законна и в Эстонии. В то же время, у медицинской марихуаны есть целый ряд серьезных побочных эффектов”, — сказала Эвераус. Она отметила, что для большинства симптомов, которые пытаются облегчить при помощи препаратов конопли, можно найти более подходящие альтернативы. ”Безусловно, требуются всесторонние анализы. Для Эстонии лучшее решение на сегодняшний день — следить за международным опытом”, — сказала Эвераус.

Комиссия по социальным делам сформирует свое мнение не позднее начала декабря.