Комиссия по социальным делам: Эстония не готова к легализации конопли

Председатель комиссии Тынис Мёльдер сказал, что комиссия приняла решение отклонить обращение. Мёльдер сослался на оценку Союза врачей, согласно которому легализация конопли может быть опасной для здоровья населения. Больше внимания в Эстонии следует уделить улучшению возможностей лечения и предупредительным мерам.

”Доход от вывода конопли на рынок был бы меньше расходов, которые в дальнейшем потребуются для ликвидации нанесенного ей ущерба”, — сказал Мёльдер. Он добавил, что легализация конопли может привести к большему распространению тяжелых наркотиков.

Член комиссии Хеле Эвераус отметила, что обращение имело сильную коммерческую составляющую. ”Этот финансовый аргумент содержался в сопроводительном письме к обращению. Чтобы подчеркнуть важность темы, оно указывало на потерянные для государственного бюджета миллионы, которые перешли в кошельки преступного мира.

Кроме того, согласно одному из аргументов сторонников конопли, это сократит употребление других наркотиков. В то же время, приведенные данные говорят об обратном: употребление конопли способствует переходу на другие наркотики”, — сказал Эвераус.

4 июня Рийгикогу принял в производство коллективное обращение ”Эстония нуждается в реформе конопли”, инициаторы которого выступают за легализацию употребления конопли.