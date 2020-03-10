Комиссия по сельской жизни обсудила программу развития сельского хозяйства и рыболовства

Заместитель председателя комиссии Урмас Круузе отметил, что наряду с участием в составлении программы Министерства по делам сельской жизни и Министерства окружающей среды, важно привлекать частный сектор и учитывать его позиции. ”Программа развития — это важная часть планирования нового периода единой сельскохозяйственной политики, политики рыболовства ЕС и Европейского фонда мореходства и рыболовства”, — подчеркнул Круузе.

Он пояснил, что необходимо создать законодательную и экономическую базу для достижения основных целей программы. Таковыми являются предпочтение эстонских пищевых продуктов, сохранение жилой среды и природного многообразия, успех предприятий продовольственного сектора и жизнеспособность сельских и прибрежных общин. Он добавил, что для обеспечения стабильности и конкурентоспособности рыболовного сектора, а также устойчивого управления рыбными запасами, этим сферам необходимо уделять больше внимания.

Члены комиссии обсудили процесс подготовки программы развития и представили свои мнения о том, как обеспечить сбалансированность ее содержания. Потребность в программе развития связана с тем, что на сегодняшний день в бюджетной стратегии государства отсутствует ведущая стратегия развития, которая охватывала бы сферы ”Сельское хозяйство и рыболовство” и ”Региональное развитие и сельская жизнь” в сельских и прибрежных регионах.