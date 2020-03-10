10.03.2020, 07:20

Комиссия по сельской жизни обсудила программу развития сельского хозяйства и рыболовства


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Kalapüük Hiiumaal
Foto on illustratiivneFoto: Rauno Volmar

Вчера на заседании комиссии Рийгикогу по сельской жизни в центре внимания была программа развития сельского хозяйства и рыболовства до 2030 года. Цель обсуждения – обеспечить сбалансированность документа.

Председатель комиссии Тармо Тамм подчеркнул важность программы развития: документ призван способствовать развитию сельского хозяйства, рыболовства, аквакультуры и пищевой промышленности, а также росту конкурентоспособности. ”Он оказывает прямое влияние на сбалансированное развитие сельских и прибрежных регионов, пищевую безопасность, сохранение животного и растительного мира и чистоты окружающей среды, — сказал Тамм.

– Программа развития включает в себя комплексные направления деятельности, которые охватывают бо́льшую часть наземной и водной территории Эстонии. Их цели пересекаются со многими другими политическими сферами как на государственном уровне, так и на уровне ЕС. Реализуя эту программу, мы хотим создать жизнеспособную и стабильную почву для развития всего сельского хозяйства и рыболовства Эстонии”.

Заместитель председателя комиссии Урмас Круузе отметил, что наряду с участием в составлении программы Министерства по делам сельской жизни и Министерства окружающей среды, важно привлекать частный сектор и учитывать его позиции. ”Программа развития — это важная часть планирования нового периода единой сельскохозяйственной политики, политики рыболовства ЕС и Европейского фонда мореходства и рыболовства”, — подчеркнул Круузе.

Он пояснил, что необходимо создать законодательную и экономическую базу для достижения основных целей программы. Таковыми являются предпочтение эстонских пищевых продуктов, сохранение жилой среды и природного многообразия, успех предприятий продовольственного сектора и жизнеспособность сельских и прибрежных общин. Он добавил, что для обеспечения стабильности и конкурентоспособности рыболовного сектора, а также устойчивого управления рыбными запасами, этим сферам необходимо уделять больше внимания.

Члены комиссии обсудили процесс подготовки программы развития и представили свои мнения о том, как обеспечить сбалансированность ее содержания. Потребность в программе развития связана с тем, что на сегодняшний день в бюджетной стратегии государства отсутствует ведущая стратегия развития, которая охватывала бы сферы ”Сельское хозяйство и рыболовство” и ”Региональное развитие и сельская жизнь” в сельских и прибрежных регионах.

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