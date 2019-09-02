Комиссия по расследованию денежного мошенничества в ТТУ: правила нарушались, но ничего противозаконного нет

Научный проректор Ренно Вейнталь университета заявил, что были обнаружены нарушения правил. В основном это отсутствие таблиц с рабочим графиком, особенно на втором этапе проекта. Они предоставят аудит Европейской комиссии. По словам Яана Райка, данные о суммах за проект в публикации Postimees сильно завышены.

В целом комиссия не обнаружила следов подделки документов, а также фактов выплаты денег сотрудникам института, которые в проекте на самом деле не участвовали.

На вопрос Delfi почему некоторые ученые, которые были заняты в проекте, заявили, что не работали там, а вы утверждает обратное.

Руководитель группы Вейнталь ответил, что да, действительно один человек это сказал. Но он внес большой вклад в поддержку докторантов. И Райк добавил, что здесь возникает управленческая проблема. Задания были распределены, результаты достигнуты, но люди не знали, какая общая цель.

Расследование продолжается. Ректор Яак Аавиксоо обещал покинуть должность, если в ходе разбирательства ему или учебному заведению будет предъявлено подозрение в преступлении.

Две недели назад стало известно, что TalTech обманным путем получили от Европейского союза средства и направил их на выплаты своим научным сотрудникам. Хотя ректор вуза Яак Аавиксоо уже как пять месяцев знал об этом, ничего предпринято не было. Прокуратура возбудила уголовное дело.