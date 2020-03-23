Комиссия по окружающей среде обсудила применение платы за загрязнение в секторе аквакультуры

Председатель комиссии Эрки Сависаар пояснил, что комиссия планирует изменить закон таким образом, чтобы исключение распространялось не на сектор, а на конкретный вид деятельности. Цель — освободить предприятия от платы за загрязнение в случае, если зафиксированные в законе вещества и соединения вводятся в водоемы, грунтовые воды или в почву с целью выращивания живых организмов, в т.ч. растений, животных и грибов.

”Предложение касается лишь деятельности, непосредственно связанной с применением питательных веществ, например, кормов или удобрений. Оно не распространяется на иные виды деятельности, в связи с которыми соответствующие вещества и соединения попадают в окружающую среду в ходе или в результате выращивания живых организмов. На сегодняшний момент не было достигнуто единого понимания, каким образом в дальнейшем будет осуществляться надзор за тем, чтобы предприятия не перекармливали или не переудобряли почву. Поэтому обсуждение решили продолжить на следующем заседании комиссии”, — сказал Сависаар. Он подчеркнул, что основы применения плат за природопользование будут дополнены, исходя из целей и способов использования окружающей среды.

Он отметил, что сектор аквакультуры в Эстонии — небольшой и оказывает низкую нагрузку на окружающую среду. В то же время, он имеет значительный потенциал, и решения не следует принимать в ущерб защите окружающей среды.