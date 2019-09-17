Комиссия по окружающей среде обсудила коллективное обращение на тему сплошной вырубки(4)
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде рассмотрела коллективное обращение ”Сплошную вырубку — в прошлое!”.
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по окружающей среде рассмотрела коллективное обращение ”Сплошную вырубку — в прошлое!”.
Председатель комиссии Эрки Сависаар отметил, что заглавие обращения не соответствует его содержанию, так как в документе предлагается сократить объем вырубки, а не оставить ее прошлом. Кроме этого, в обращении приводятся рекомендации, влияние которых выходит за пределы сферы деятельности Центра управления государственными лесами.
По словам Сависаара, объем лесной вырубки обсуждался ранее и обсуждается сейчас в связи с обращением. ”Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что объем вырубки следует контролировать, а природное многообразие — защищать. Управление лесами требует сбалансированного подхода, — сказал Сависаар. — Решения по вопросам лесного хозяйства не ограничиваются лесорубами. Они оказывают значительно более обширное влияние на климат, природное многообразие, социальную экономику и предпринимательство”. По его оценке, эмоциональные решения не спасут ситуацию. Требуется подготовить подробный и аргументированный план действий.
Заместитель председателя комиссии Йоко Алендер выразила обеспокоенность в связи с увеличением объема вырубки: обусловлено ли оно ростом ожиданий государства в отношении прибыли, решениями ответственных лиц или состоянием леса. Она отметила, что при организации управления лесами важно найти баланс между заинтересованными сторонами.
В ходе обсуждения инициаторы обращения пояснили, что действующее законодательство менять не придется, так как, по их мнению, проблему можно решить на уровне постановлений правительства. Основное требование обращения — сократить площадь сплошной вырубки государственных лесов. В настоящий момент максимальная площадь вырубки составляет 7 га. В то же время, в некоторых случаях площадь достигает десятков гектаров. Проблема сплошной вырубки заключается в том, что лес не успевает обновляться и количество видов сокращается. Существует угроза их вымирания. Если лес признается обновленным слишком рано, животные и растения не возвращаются и экологическая среда не восстанавливается. По мнению инициаторов обращения, Центр управления государственными лесами не должен управлять лесами в природоохранных зонах и национальных парках.
В ходе заседания члены комиссии заслушали инициаторов коллективного обращения и представителей профильных ведомств и организаций. После анализа мнений комиссия вновь вернется к обсуждению этого вопроса.
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