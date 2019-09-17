Комиссия по окружающей среде обсудила коллективное обращение на тему сплошной вырубки

Председатель комиссии Эрки Сависаар отметил, что заглавие обращения не соответствует его содержанию, так как в документе предлагается сократить объем вырубки, а не оставить ее прошлом. Кроме этого, в обращении приводятся рекомендации, влияние которых выходит за пределы сферы деятельности Центра управления государственными лесами.

По словам Сависаара, объем лесной вырубки обсуждался ранее и обсуждается сейчас в связи с обращением. ”Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что объем вырубки следует контролировать, а природное многообразие — защищать. Управление лесами требует сбалансированного подхода, — сказал Сависаар. — Решения по вопросам лесного хозяйства не ограничиваются лесорубами. Они оказывают значительно более обширное влияние на климат, природное многообразие, социальную экономику и предпринимательство”. По его оценке, эмоциональные решения не спасут ситуацию. Требуется подготовить подробный и аргументированный план действий.

Заместитель председателя комиссии Йоко Алендер выразила обеспокоенность в связи с увеличением объема вырубки: обусловлено ли оно ростом ожиданий государства в отношении прибыли, решениями ответственных лиц или состоянием леса. Она отметила, что при организации управления лесами важно найти баланс между заинтересованными сторонами.