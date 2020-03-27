Комиссия по культуре ознакомилась с обзором поддержки сферы культуры в кризисной ситуации

Заместитель председателя комиссии Хейди Пурга отметила, что сектор культуры переживает крайне сложные времена, особенно учитывая уязвимость этой сферы. Она подняла вопрос об оказании поддержки творческим союзам и распределении субсидий Культурного капитала в условиях чрезвычайного положения. ”В нынешнем кризисе, безусловно, необходимо обратить внимание и предложить поддержку именно тем творческим союзам, члены которых на данный момент не получают доход”, — сказала Пурга.

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