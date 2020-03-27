27.03.2020, 13:15

Комиссия по культуре ознакомилась с обзором поддержки сферы культуры в кризисной ситуации

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Aadu Must
Aadu MustFoto: Priit Simson

Сегодня состоялось видео-заседание комиссии Рийгикогу по культуре, на котором министр культуры Тынис Лукас представил обзор влияния чрезвычайного положения на сферу культуры. Он также ознакомил комиссию с мерами поддержки, запланированными в этой сфере.

По словам председателя комиссии Ааду Муста, приятно было получить подтверждение, что в кризисной ситуации правительство уделяет особое внимание поддержке деятельности учреждений культуры, деятелей искусства и художественных кружков.

Муст отметил, что в рамках чрезвычайного положения важно поддерживать и деятельность библиотек по развитию доступности коллекций в интернете. ”Библиотеки делают достойную благодарности работу, чтобы читатели и учащиеся могли получать необходимые материалы в цифровом виде”, — сказал он. В то же время, по его словам, возможности библиотек часто ограничены, так как на доступность произведений в цифровом виде влияют принадлежащие издательствам авторские права. ”Поэтому я призываю издательства во время кризиса предоставить произведения, которые принадлежат им и доступ к которым ограничен, в свободное пользование”, — сказал Муст.

Заместитель председателя комиссии Хейди Пурга отметила, что сектор культуры переживает крайне сложные времена, особенно учитывая уязвимость этой сферы. Она подняла вопрос об оказании поддержки творческим союзам и распределении субсидий Культурного капитала в условиях чрезвычайного положения. ”В нынешнем кризисе, безусловно, необходимо обратить внимание и предложить поддержку именно тем творческим союзам, члены которых на данный момент не получают доход”, — сказала Пурга.
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