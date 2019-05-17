Комиссия по иностранным делам выразила поддержку евроатлантическому направлению политики Северной Македонии

Председатель комиссии Энн Ээсмаа сказал, что разрешение длившегося более двух десятилетий спора об именовании страны — это пример доброй политической воли, когда два государства смогли преодолеть сложное противостояние. Ээсмаа сообщил, что спор об именовании более не препятствует стремлениям государства вступить в НАТО и ЕС.

”Эстония всегда поддерживала и продолжит поддерживать вашу кандидатуру в члены НАТО и ЕС”, — заверил Ээсмаа министра иностранных дел Северной Македонии. По словам Ээсмаа, в ближайшее время Рийгикогу ратифицирует протокол к Североатлантическому договору о присоединении Северной Македонии, который был утвержден правительством на этой неделе. Северная Македония станет 30-м членом НАТО после того, как протокол утвердят все государства-члены организации.