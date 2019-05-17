Комиссия по иностранным делам выразила поддержку евроатлантическому направлению политики Северной Македонии

На встрече с министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым комиссия по иностранным делам выразила поддержку дальнейшей интеграции Северной Македонии в евроатлантическое сообщество и сообщила, что Эстония будет поддерживать государство и в дальнейшем, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
Председатель комиссии Энн Ээсмаа сказал, что разрешение длившегося более двух десятилетий спора об именовании страны — это пример доброй политической воли, когда два государства смогли преодолеть сложное противостояние. Ээсмаа сообщил, что спор об именовании более не препятствует стремлениям государства вступить в НАТО и ЕС.
”Эстония всегда поддерживала и продолжит поддерживать вашу кандидатуру в члены НАТО и ЕС”, — заверил Ээсмаа министра иностранных дел Северной Македонии. По словам Ээсмаа, в ближайшее время Рийгикогу ратифицирует протокол к Североатлантическому договору о присоединении Северной Македонии, который был утвержден правительством на этой неделе. Северная Македония станет 30-м членом НАТО после того, как протокол утвердят все государства-члены организации.
Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон приветствовал будущего нового союзника и выразил надежду, что сотрудничество в рамках альянса будет плодотворным. ”Эстония всегда поддерживала расширение НАТО, — сказал Михкельсон. — Теперь, когда в направлении НАТО сделаны важные шаги, вы можете сфокусироваться на проведении важных реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Европейский союз”.
Министр иностранных дел Северной Македонии представил обзор идущей в государстве подготовки к вступлению в НАТО и начатых реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.
В ходе встречи гости получили обзор работы парламента Эстонии. Также участники обсудили положение в сфере безопасности Балканского региона, гибридные угрозы и совместную ответственность при борьбе с дезинформацией.