22.01.2021, 08:18

Комиссия по иностранным делам встретится со Светланой Тихановской. Смотрите онлайн!


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Riigikogu infotund, Riigikogu juhatuse valimised
Riigikogu infotund (pilt on illustratiivne).Foto: Tiit Blaat

Сегодня на открытом заседании комиссия Рийгикогу по иностранным делам встретится с представителем оппозиции Беларуси Светланой Тихановской, чтобы обсудить последние события в Беларуси.

По словам председателя комиссии по иностранным делам Энна Ээсмаа, ситуация в Беларуси требует пристального внимания со стороны международной общественности. ”Мы поддерживаем народ Беларуси в этот поворотный момент и в борьбе за демократическое будущее страны. Сегодняшнее заседание позволит нам получить актуальную информацию из прямых источников и от имени Эстонии выразить солидарность народу Беларуси”, — сказал он.

Открытое заседание начнется в 14:00 и будет сопровождаться переводом на эстонский язык. Трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

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