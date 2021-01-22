Комиссия по иностранным делам встретится со Светланой Тихановской. Смотрите онлайн!

По словам председателя комиссии по иностранным делам Энна Ээсмаа, ситуация в Беларуси требует пристального внимания со стороны международной общественности. ”Мы поддерживаем народ Беларуси в этот поворотный момент и в борьбе за демократическое будущее страны. Сегодняшнее заседание позволит нам получить актуальную информацию из прямых источников и от имени Эстонии выразить солидарность народу Беларуси”, — сказал он.

Открытое заседание начнется в 14:00 и будет сопровождаться переводом на эстонский язык. Трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.