Комиссия по иностранным делам поддержала принятие программы развития внешней политики до 2030 года

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа подчеркнул, что программа развития должна быть открытым и динамичным документом. ”В свете сложившегося кризиса особенно важно, чтобы в программу развития можно было вносить изменения и дополнения в зависимости от внешних и внутригосударственных факторов”, — сказал он. Председатель также поблагодарил различные представительные собрания и комиссии Рийгикогу, которые представили свои предложения по программе развития. Их комиссия по иностранным делам учла при формировании своего мнения.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон отметил, что комиссия выражает признание за применение комплексного подхода при составлении программы развития внешней политики Эстонии. Это делается впервые. ”Будучи малым государством, Эстония крайне чувствительна к глобальным изменениям. Поэтому, безусловно, необходимо единообразно сформулировать цели внешней политики. Это также позволит действовать более планомерно во все усложняющейся международной обстановке”, — сказал он. Михкельсон также отметил, что по мнению комиссии, важно привлечь парламент к составлению внешнеполитических стратегий. Также важно представлять парламенту ежегодный отчет о выполнении целей программы развития.

В представленном комиссией по иностранным делам мнении подчеркивается, что программа развития внешней политики должна рассматриваться с соответствующими тематическими стратегиями, в дальнейшем — как единое целое.

Программа развития охватывает внешнеполитическую деятельность государства до 2030 года. Она делает упор на важность устойчивого развития, политики безопасности, сотрудничества в сфере развития, рассматривает укрепление внешнеэкономической политики, привлечение проживающих за рубежом эстоноземельцев, обеспечение эффективных консульских услуг и укрепление заграничной службы. За выполнение целей программы развития отвечает Министерство иностранных дел.

Программа развития внешней политики устанавливает внешнеполитические цели и способы их достижения; поддерживает выполнение стратегических основополагающих документов, рассматривающих внешнюю политику; формирует внешнеполитическую деятельность и ресурсы; внедряет систему управления стратегическим планированием, что создает условия для перехода на процессно-ориентированное бюджетирование в 2020 году. Основные цели программы развития — эффективная заграничная служба, улучшение имиджа и повышение влиятельности Эстонии.