Комиссия по иностранным делам обсудит связанные с Арктикой вопросы

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, в рамках исследования эксперты дадут свою оценку ряду связанных с Арктикой вопросов: экономической деятельности, изменениям в окружающей среде, безопасности, научной и исследовательской деятельности, ситуации коренных народов и т.д. ”Связанные с Арктикой экономические и экологические аспекты с каждым днем становятся все важнее для многих государств. Важно тщательно проанализировать возможности Эстонии и активно участвовать в обсуждении этих вопросов, — сказал он. — Решение Правительства Республики ходатайствовать о статусе государства-наблюдателя в Арктическом совете — важный шаг для формирования арктической политики Эстонии. Комиссия по иностранным делам хотела бы внести свой вклад путем организации соответствующих обсуждений”.

”Статус наблюдателя в Арктическом совете даст Эстонии важную возможность участвовать в решении вопросов региона, приобретающего все большее глобальное значение, — отметил заместитель председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. — Участие в работе совета — это уникальный шанс для расширения возможностей как ученых Эстонии, так и нашего сектора транспорта и логистики, равно как и для развития экономической деятельности”.

”Еще один важный аспект статуса наблюдателя — возможность укрепить отношения с союзниками. По этой причине в числе прочего исследование призвано дать обзор возможностей Эстонии для связанного с Арктикой сотрудничества на уровне ЕС, в рамках региональных форматов, а также с членами Арктического совета и государствами, имеющими в совете статус наблюдателя”, — добавил Михкельсон.

По планам исследование должно быть завершено весной 2021 года.

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Сегодняшнее видеозаседание комиссии по иностранным делам также было посвящено связанным с Арктикой вопросам. С информацией по ходатайству о статусе государства-наблюдателя в Арктическом совете выступили представители Министерства иностранных дел.