Комиссия по иностранным делам: Эстония поддерживает решение конфликта в Ираке на основании международного права

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, важно снять напряженность на Ближнем Востоке и избежать развития конфликта. Он отметил, что Эстония поддерживает своего союзника — США — и следит за развитием событий в регионе.

Он сослался на необходимость понимать и соблюдать международное право. ”Следует избегать опасности выборочного применения и трактовки международного права”, — добавил он.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон также подчеркнул важность международного права и основанного на нем миропорядка. ”Мировой порядок, основанный на правилах, и соблюдение международного права — это то, что может обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, — сказал Михкельсон. — Как малое государство Эстония заинтересована в том, чтобы в результате нарушения международного права под угрозой не оказалась наша собственная безопасность”.

С позициями Эстонии на внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам членов комиссии ознакомили представители Министерства иностранных дел.