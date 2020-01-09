09.01.2020, 16:32

Комиссия по иностранным делам: Эстония поддерживает решение конфликта в Ираке на основании международного права

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Комиссия по иностранным делам: Эстония поддерживает решение конфликта в Ираке на основании международного права
Foto: EPA, JOHN G. MABANGLO

Сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии Рийгикогу по иностранным делам. В центре внимания на нем была ситуация в Ираке и возможности снижения напряженности в регионе. Комиссия ознакомилась с обзором позиций Эстонии на внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в Брюсселе 10 января.

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, важно снять напряженность на Ближнем Востоке и избежать развития конфликта. Он отметил, что Эстония поддерживает своего союзника — США — и следит за развитием событий в регионе.

Он сослался на необходимость понимать и соблюдать международное право. ”Следует избегать опасности выборочного применения и трактовки международного права”, — добавил он.

Заместитель председателя комиссии Марко Михкельсон также подчеркнул важность международного права и основанного на нем миропорядка. ”Мировой порядок, основанный на правилах, и соблюдение международного права — это то, что может обеспечить стабильность на Ближнем Востоке, — сказал Михкельсон. — Как малое государство Эстония заинтересована в том, чтобы в результате нарушения международного права под угрозой не оказалась наша собственная безопасность”.

С позициями Эстонии на внеочередном заседании Совета ЕС по иностранным делам членов комиссии ознакомили представители Министерства иностранных дел.

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