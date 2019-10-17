Комиссия по экономике: транспорт для школьников станет более безопасным

Родители обратились к канцлеру права с проблемой: дети ездят на экскурсии и в школу на небезопасных автобусах. Согласно действующему закону, в автобусе ремни безопасности необязательны. Ремнями безопасности должны быть оснащены все новые автобусы, но на старые это требование не распространяется. По некоторым оценкам, автобусов, где ремни безопасности отсутствуют, в Эстонии насчитывается около 800.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что закон уже сейчас позволяет организовать безопасный транспорт, но Закон об общественном транспорте необходимо дополнить требованием в отношении автобусов, предназначенных для провоза детей: для таких целей можно использовать исключительно автобусы с ремнями безопасности.

По словам Сестера, для обслуживания региональных маршрутов, которые также активно используют школьники, государство заказывает только автобусы, оснащенные ремнями безопасности. Поэтому на этих маршрутах все реже можно встретить автобусы старого типа. ”До вступления поправок в силу мы советуем местным самоуправлениям и родителям при организации транспорта для учеников исходить из тех же принципов, что действуют в отношении региональных маршрутов”, — сказал Сестер. Он добавил, что безопасность — важный аспект. Комиссия по экономике делает все, чтобы соответствующие поправки были приняты парламентом в производство.