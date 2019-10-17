Комиссия по экономике: транспорт для школьников станет более безопасным

”Общественный транспорт в Эстонии безопасен, но нельзя терять бдительность. При организации транспорта для учеников всегда следует исходить из здравого смысла и соображений безопасности. При каждой удобной возможности следует напоминать детям, что если в автобусе есть ремень безопасности, его надо использовать”, — сказал Сестер.
Член комиссии по экономике Юри Яансон добавил, что согласно Закону о дорожном движении, если ремень безопасности есть, то его необходимо использовать. Это требование в равной степени действует для школьных автобусов, рейсов на территории волости или уезда, рейсов дальнего следования, для экскурсионных автобусов и другого заказного транспорта. ”На протяжении многих лет при заказе транспорта для обслуживания региональных маршрутов одним из требований является наличие ремней безопасности. Мы надеемся, что местные самоуправления, учебные заведения и родители при заказе транспорта для детей думают об их благополучии и при выборе транспорта прежде всего исходят из соображений безопасности”, — сказал Яансон.
В заседании комиссии по экономике приняли участие представители Канцелярии канцлера права, Министерства экономики и коммуникаций, Департамента шоссейных дорог, Департамента полиции и пограничной охраны, Союза автотранспортных предприятий, Союза городов и волостей Эстонии и Lux Express.
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