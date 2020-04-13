13.04.2020, 17:36

Комиссия по экономике ознакомилась с обзором экономических мер ЕС по смягчению последствий кризиса

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Isamaa volikogu Tartus
Isamaa volikogu TartusFoto: Kiur Kaasik

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по экономике заслушала обзор экономических мер, которые Европейский союз принимает для смягчения последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

Обзор членам комиссии представило представительство Европейской комиссии в Эстонии.

Кризисные меры ЕС распределены по четырем основным темам: функционирование сектора здравоохранения, сохранение дохода населения, сохранение ликвидности предприятий и увеличение финансовых возможностей государств. Европейский союз выделил на борьбу с кризисом 2,8 триллиона евро.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что Европейский союз быстро отреагировал на кризис. Кроме того, многие из мер были приняты впервые. Население и государства должны были быстро реорганизовать свою деятельность. Многие предприятия резко ограничили свою деятельность и расходы. При этом многие правила, действующие на уровне ЕС, не позволяли стремительного вмешательства. ”Первый пакет помощи ЕС был выделен ровно месяц назад. Можно сказать, что реакция была очень быстрой. Ключевые слова — это максимальная гибкость в отношении различных правил и решений и ускоренное выделение средств на различные меры”, — отметил Сестер.

Среди мер, предусмотренных для предприятий, Сестер выделил гарантии по кредитам, призванные обеспечить ликвидность. На эти нужды было выделено 200 миллиардов евро. ”Внимания заслуживает и то, что все поняли: идет гонка со временем. По этой причине были временно смягчены и правила предоставления государственной помощи. Было позволено давать гарантии по кредитам, кредитные каникулы и принимать другие адекватные меры. Мы узнали, что сейчас Европейская комиссия выдает эти разрешения по дням и часам, — за три недели их получили 23 государства и 45 программ. Наши новые меры в рамках KredEx также будут реализованы на основании этих разрешений”, — сказал Сестер.

Он добавил, что в ближайшие недели будет выработана стратегия выхода из кризиса, включающая в себя скоординированное сокращение ограничений. Также будет подготовлен план восстановления экономики.

По словам заместителя председателя комиссии по экономике Кристена Михала, сегодняшние слушания показали, что для борьбы с последствиями вируса страны смогут воспользоваться не примененными ранее структурными средствами. ”В случае Эстонии это означает выделение реальных средств в размере 400 миллионов. Кроме того, при необходимости для устранения последствий вируса Эстония сможет на льготных условиях взять кредит у Европейского стабилизационного механизма в объёме 450 миллионов евро, т.е. не более 2 % ВВП. Третий важный факт — Европейская комиссия и Европейский союз более активно участвуют в процессе выхода из кризиса, чем в его ранних этапах. В ближайшие недели будут представлены первые варианты плана восстановления экономического роста. Эта информация важна, так как следующим крупным вопросом после стабилизации вируса станут его экономические последствия”, — сказал Михал.

Обзор комиссии представила заместитель руководителя представительства Европейской комиссии в Эстонии Катрин Хеэвельсон.

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