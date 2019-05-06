Комиссия по делам Европейского союза избрала своих руководителей

Комиссия по делам Европейского союза — это постоянная комиссия, которая принимает решения по вопросам ЕС и отвечает за их координирование. Комиссия выдает правительству мандаты на высказывание точки зрения в отношении проектов правовых актов ЕС и мандаты на выражение позиции Эстонии на заседаниях Совета министров и Европейского совета. Правительство обязано следовать решениям комиссии и брать их за основу в обсуждениях на европейском уровне.