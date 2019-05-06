Комиссия по делам Европейского союза избрала своих руководителей

Сегодня комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза провела первое заседание и избрала своих руководителей. Председателем комиссии стала Аннели Отт и заместителем председателя — Свен Миксер.
В состав комиссии также вошли Хейки Хепнер, Калев Калло, Тармо Круузимяэ, Оудекки Лооне, Яак Мадисон, Тынис Мёльдер, Калле Паллинг, Кейт Пентус-Розиманнус, Анти Пооламетс, Таави Рыйвас, Рийна Сиккут, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус и Яак Валге. Всего в комиссию входит 16 членов.
Комиссия по делам Европейского союза — это постоянная комиссия, которая принимает решения по вопросам ЕС и отвечает за их координирование. Комиссия выдает правительству мандаты на высказывание точки зрения в отношении проектов правовых актов ЕС и мандаты на выражение позиции Эстонии на заседаниях Совета министров и Европейского совета. Правительство обязано следовать решениям комиссии и брать их за основу в обсуждениях на европейском уровне.