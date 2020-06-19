Комиссия по делам ЕС поддержала позиции правительства по достижению климатического нейтралитета в Европе

Председатель комиссии Аннели Отт отметила, что климатический нейтралитет — важный вопрос. Для его достижения необходимо принять как можно более быстрые и продуманные меры. ”При выполнении Зеленого соглашения и достижении климатического нейтралитета в ЕС к 2050 году следует учесть следующее: перед тем, как ставить новые, более амбициозные, цели ЕС в области климата на 2030-й год, важно провести тщательный анализ по государствам-членам и секторам. Сегодня на заседании мы утвердили позиции Эстонии, дополнив их рекомендацией содействовать местному транспорту. Европа быстро применяет концепцию единого неба. Но помимо этого, в ЕС необходимо также повысить финансирование развития местного железнодорожного и трамвайного сообщения”, — сказала она.

Отт отметила, что в качестве поправки в позицию Эстонии была также включена рекомендация направить дополнительные инвестиции на повышение энергосбережения в частных и многоквартирных домах. По возможности также — следить за соответствием маркировки энергоэффективности действительности посредством ”умных” решений.

Член комиссии Март Вырклаэв также подчеркнул необходимость увеличить финансирование развития местного железнодорожного и трамвайного сообщения со стороны ЕС. ”Порядка четверти всех выбросов парниковых газов в ЕС приходится на транспорт. Для достижения климатического нейтралитета к 2050 году необходимо снизить объемы этих выбросов на 90%”, — уточнил он.

По словам Вырклаэва, Эстония, благодаря своему опыту в сфере цифровых технологий, могла бы быть новатором в части ”умных” решений для отслеживания соответствия маркировки энергоэффективности. ”В настоящий момент при проектировании зданий им присваивается класс энергоэффективности, но реальное потребление энергии позже не проверяется”.

Вырклаэв выразил сожаление в связи с тем, что правительство при формировании позиции Эстонии не посчитало необходимым подчеркнуть важность проекта Rail Baltic.

Европейское зеленое соглашение — это рамочная стратегия, ставящая целью создать Европу с ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономикой, а также достичь климатического нейтралитета к 2050 году.