Комиссии Рийгикогу обсудят обстоятельства строительства сети 5G

Председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар сказал, что профильные ведомства и ранее обсуждали обстоятельства, связанные с воздействием на атмосферу и окружающую среду. ”К настоящему моменту комиссии по окружающей среде не поступала информация об опасных для жизни экологических рисках, связанных со строительством и функционированием сетей мобильной связи. Очевидно, что ежедневно мы подвергаемся воздействию различных видов излучения. Несомненно, следует больше поддерживать исследования на тему электромагнитного излучения. Наши ученые могли бы стать ведущими в этой области”, — сказал Сависаар.

В производстве Рийгикогу находится инициированное Лийз Эллерт коллективное обращение ”Требуем остановить размещение технологии 5G в Эстонии!”. Согласно инициаторам обращения, размещение технологии пятого поколения или 5G следует приостановить, пока воздействие этой технологии на окружающую среду и здоровье человека не будет окончательно изучено независимыми учеными и пока они не подтвердят безопасность технологии для людей и окружающей среды.

Открытое заседание начнется завтра в 14:00. В нем примут участие инициатор обращения, а также представители Министерства окружающей среды, Министерства экономики и коммуникаций, Таллиннского технического университета, Министерства социальных дел, Департамента здоровья, Союза городов и волостей Эстонии и Союза инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии.