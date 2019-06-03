Комиссии Рийгикогу обсудят обстоятельства строительства сети 5G

Завтра состоится открытое заседание комиссии Рийгикогу по социальным делам и комиссии Рийгикогу по окружающей среде. Тема заседания — обстоятельства, связанные с размещением технологии 5G, и возможное воздействие сети на окружающую среду и здоровье жителей.
Основой для обсуждения служит находящееся в производстве Рийгикогу коллективное обращение ”Требуем остановить размещение технологии 5G в Эстонии!”.
По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, обсуждение важно́, так как оно позволит ознакомиться с позицией разных сторон и сократить страхи и обеспокоенность, связанные с развитием технологий. ”Завтра на заседании комиссии мы заслушаем мнения профильных ведомств о воздействии мобильных сетей, а также о результатах проведенных анализов и планируемых действиях”, — сказал Мёльдер. Он добавил, что, по имеющимся данным, бо́льшая часть исследований пришла к выводу, что сеть 5G не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека при постоянном и долгосрочном контакте. Кроме того, в различных исследованиях отмечается, что с точки зрения влияния на здоровье технология 5G почти не отличается от технологии 4G. Важно выслушать мнения различных сторон и перейти к следующему этапу.
Председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар сказал, что профильные ведомства и ранее обсуждали обстоятельства, связанные с воздействием на атмосферу и окружающую среду. ”К настоящему моменту комиссии по окружающей среде не поступала информация об опасных для жизни экологических рисках, связанных со строительством и функционированием сетей мобильной связи. Очевидно, что ежедневно мы подвергаемся воздействию различных видов излучения. Несомненно, следует больше поддерживать исследования на тему электромагнитного излучения. Наши ученые могли бы стать ведущими в этой области”, — сказал Сависаар.
В производстве Рийгикогу находится инициированное Лийз Эллерт коллективное обращение ”Требуем остановить размещение технологии 5G в Эстонии!”. Согласно инициаторам обращения, размещение технологии пятого поколения или 5G следует приостановить, пока воздействие этой технологии на окружающую среду и здоровье человека не будет окончательно изучено независимыми учеными и пока они не подтвердят безопасность технологии для людей и окружающей среды.
Открытое заседание начнется завтра в 14:00. В нем примут участие инициатор обращения, а также представители Министерства окружающей среды, Министерства экономики и коммуникаций, Таллиннского технического университета, Министерства социальных дел, Департамента здоровья, Союза городов и волостей Эстонии и Союза инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии.