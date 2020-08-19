Комиссии Рийгикогу: Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси

Позиции Эстонии представил комиссиям премьер-министр Юри Ратас. Сегодня он также представит их на внеочередном видеозаседании Европейского совета.

По словам председателя комиссии по иностранным делам Энна Ээсмаа, Беларусь — это государство Восточного партнерства, которое Эстония поддерживает напрямую и посредством ЕС на протяжении более десяти лет. ”Мы продолжим оказывать поддержку. Это особенно важно сейчас, когда Беларусь находится на распутье”, — сказал Ээсмаа.

По мнению председателя комиссии по делам Европейского союза Аннели Отт, крайне важно, что Эстония также выделит 100 000 евро на поддержку гражданского общества Беларуси. ”Это — важное послание гражданам Беларуси, которые выражают свое мнение и ценой своей жизни и здоровья отстаивают демократию”, — сказала Отт.

Эстония не признает результаты состоявшихся в Беларуси 9 августа президентских выборов. Они не были свободными или честными. По мнению Эстонии, Александр Лукашенко лишился мандата по причине масштабной фальсификации результатов выборов.

Эстония поддерживает волю народа Беларуси провести в стране изменения. По мнению Эстонии, важно организовать новые, свободные и демократические выборы. Эстония поддерживает установление целенаправленных санкций в отношении лиц, ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов. В то же время, санкции не должны вредить простым гражданам Беларуси.

Эстония считает, что Европейский союз должен обсудить ситуацию в Беларуси и привлекать к ней внимание международных организаций, в т.ч. Совета безопасности ООН, Совета ООН по правам человека, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Упор должен быть на предотвращении возможной эскалации насилия и поиске мирного политического решения, результатом которого станут новые выборы.

Эстония поддерживает гражданское общество и свободную прессу Беларуси, равно как и оказание большей помощи со стороны ЕС. Правительство приняло решение предоставить гражданскому обществу Беларуси поддержку в размере 100 000 евро.