Командующий Силами обороны: сотрудничество с Польшей позволит укрепить морские рубежи

”Нам есть чему поучиться у польских коллег. Зачастую мы набирались ума далеко за пределами нашей страны, при этом не замечая, что можем черпать опыт у хороших друзей, также расположенных на побережье Балтийского моря”, — сказал генерал-майор Мартин Херем.
Он добавил, что у Польши и Эстонии есть точки соприкосновения: в частности, командующие сошлись во мнении, что страны могут сотрудничать в сфере укрепления защиты морских границ и достичь значительных успехов уже в ближайшее время.
Также на встрече обсуждалась общая ситуация вокруг безопасности. Помимо этого командующие вооруженных сил двух стран согласовали общую позицию в отношении дел НАТО и Европейского союза и договорились о практических шагах на пути к развитию партнерства.
Польша была одной из наиболее активных сторонников вступления стран Балтии в НАТО. В последнее время Эстония взяла курс на укрепление сотрудничества с Польшей в оборонной сфере. Обе страны принимают участия в учениях НАТО. Польские военнослужащие регулярно участвуют в ежегодных эстонских маневрах ”Весенний шторм”, а самолеты ВВС Польши — в миссии воздушной полиции НАТО в страх Балтии.
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