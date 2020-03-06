Командующий Силами обороны пообещал, что скоро служить в армии можно будет и с длинными волосами

Он рассказал, что в свое время в школе отказался стричься, и называл это требование пережитком советского прошлого.

”Рано или поздно мы придем к тому, чтобы не ограничивать индетитет”, — сказал Херем в интервью LP.

”В наше время не допустить появления вшей можно и имея длинные волосы. Кстати, древние римляне остригали волосы не из-за боязни вшей, а при поступлении на государственную службу и уходя на войну. Например, в Дании срочники имеют право носить длинные волосы”, — сказал Херем.

А вот украшениям, по мнению Херема, на службе действительно не место, и это не изменится. ”Кольца мы тоже запретили, но некоторые все равно их носят и теряют”, — добавил он.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.