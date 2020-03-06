Командующий Силами обороны пообещал, что скоро служить в армии можно будет и с длинными волосами(40)
Командующий Силами обороны Мартин Херем (46) не исключает, что скоро короткая стрижка в эстонской армии будет необязательной.
Командующий Силами обороны Мартин Херем (46) не исключает, что скоро короткая стрижка в эстонской армии будет необязательной.
Он рассказал, что в свое время в школе отказался стричься, и называл это требование пережитком советского прошлого.
”Рано или поздно мы придем к тому, чтобы не ограничивать индетитет”, — сказал Херем в интервью LP.
”В наше время не допустить появления вшей можно и имея длинные волосы. Кстати, древние римляне остригали волосы не из-за боязни вшей, а при поступлении на государственную службу и уходя на войну. Например, в Дании срочники имеют право носить длинные волосы”, — сказал Херем.
А вот украшениям, по мнению Херема, на службе действительно не место, и это не изменится. ”Кольца мы тоже запретили, но некоторые все равно их носят и теряют”, — добавил он.
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