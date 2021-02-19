Командующий Силами обороны отправился на самоизоляцию

Командующий Силами обороны Мартин Херем направляется на самоизоляцию, поскольку имел тесный контакт с больным коронавирусом.
Херем отметил, что это долг каждого, — соблюдать самоизоляцию в случае близкого контакта с зараженным, даже если вы сами здоровы и чувствуете себя хорошо. ”Я чувствую себя хорошо и продолжу руководить Силами оборону из того места, где сейчас нахожусь”, — сообщил генерал-лейтенант.
Херем добавил, что когда придет его очередь вакцинироваться, он обязательно сделает это.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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