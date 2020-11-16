Командующий Силами обороны: мы должны найти лучшие методы организации срочной службы

”Различные исследования показывают, что мы должны сосредоточиться на поиске лучших методов организации срочной службы. Отношение будущих резервистов складывается на этом этапе — оно оказывает критическое влияние на общую обороноспособность, вербовку новых кадров и культуру управления в целом, — указал генерал-майор Мартин Херем. — Именно они формируют ожидания и влияют на мотивацию будущих призывников. Ситуация не плохая, но ее можно улучшить”.

Командующий Силами обороны заметил, что несмотря на эпидемиологическую обстановку этой весной, качество подготовки военнослужащих не пострадало. В традиционных учениях ”Весенний шторм” приняло участие около трех тысяч кадровых военных, солдат срочной службы и союзников. При этом меры предосторожности позволили избежать вспышки вируса.

Генерал-майор Мартин Херем отметил, что на фоне пандемии и экономического спада оживилась дискуссия об объеме оборонных расходов. Люди обеспокоены ситуацией, но кроме того, в обществе также имеется запрос на поддержание темпов развития обороноспособности. По словам командующего Силами обороны, в этом вопросе нельзя поддаваться эмоциям, а следует действовать из трезвого расчета.

”Наша цель — развивать вооруженные силы, которые убедят потенциального агрессора в том, что цена нападения окажется слишком высокой”, — пояснил Мартин Херем.

Еще одним приоритетом Сил обороны генерал-майор назвал развитие сотрудничества с союзниками. По его словам, в этом году удалось вооруженные силы Эстонии улучшили взаимодействие с Северной дивизией и Северо-Восточным корпусом (НАТО).

”Сотрудничество с Латвией и Данией никогда не было таким продуктивным и не сулило таких больших перспектив. Мы убедились какую роль в обороне Эстонии смогут сыграть союзники в случае в вознковения угрозы: в не зависимости от того, говорим ли мы о Нарве или Курессааре, будут ли у нас на то, чтобы отреагировать дни или часы”, — отметил генерал-майор Мартин Херем, подчеркивая важность дальнейших шагов по укреплению сотрудничества.

По его словам, Силы обороны зарекомендовали себя в качестве надежного партнера и союзника. В июле этого года эстонские военнослужащие приняли участие в еще одной операции по сдерживанию исламистов в Мали. ”Мы доказали, что с нами стоит считаться”, — заявил генерал-майор.