Командующий Силами обороны Мартин Херем: ситуация, в которой соседи от нее не зависят, России не подходит

"Я не знаю, на какие источники опирается Соловей, поэтому не могу оценить достоверность его теорий. Планирует ли Россия что-то? В целом — да. Она несомненно ведет работу по оказанию влияния на ближайшие страны, в том числе те, которые уже входят в НАТО”, — сказал Херем.

Херем отметил, что если Россия попытается воплотить свои возможные планы, как сказал Соловей, за три-четыре дня, то у нее ничего не выйдет. ”Окно [временное] должно быть больше. За три дня возможно продвинуть подразделения на сотни километров, но военных целей этим не достигнешь. Кроме того, даже если трехдневная гибридная агрессия окажется успешной, мы не будем с несчастным лицом сидеть сложа руки. Конфликт продолжится, и это в свою очередь означает, что временное окно будет длиннее”.

Какие же планы строит Россия?

”Мне не следует показывать, что мне об этих планах известно. Одно очевидно: нынешняя геополитическая ситуация, в которой соседи от нее не зависят, России не подходит и она хотела бы это поменять. Для этого у нее имеются разные способы: экономика, политика, преступность, дезинформация и военная мощь. Россия умеет использовать их и одновременно, и попеременно для достижения военных целей”.