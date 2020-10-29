Командующий Силами обороны Эстонии: коронавирус, безусловно, влияет на Россию

”Самое главное, чтобы к 2026 году наши Силы обороны были вооружены и укомплектованы еще лучше. Чтобы, если будет отдан приказ, то в течение двух суток эти подразделения приступили к военным действиям и противник поплатился бы за свою агрессию очень высокой ценой. Конечно, мы и сейчас готовы к этому, но кое-что нам нужно дополнить. Силам обороны обязательно нужно больше боеприпасов, транспортных средств, средств связи. Структура должна действовать как часы”, — сказал Херем. По его словам, в первую очередь в усовершенствовании нуждается сфера минного вооружения и системы уничтожения боевых кораблей.

Говоря о России, Херем отметил, что для наращивания военной мощи она идет в каком-то смысле на отчаянные шаги. Примечательно, по его словам, что если в противовоздушной обороне у России есть очень ”крутые штуки”, то если посмотреть, например, на пехоту, тут дела идут не так хорошо. ”Если посмотреть ниже, то что мы видели на парадах? Боевую машину ”Курганец”. И это все. Вместо этого Россия все время берет из своих старых складских запасов старое оружие, переделывает его, оснащает более хорошими системами управления и так далее”, — привет в пример Херем.

”В некоторых вещах они производят впечатление, но в некоторых я вижу неудачи”, — добавил он. По словам Херема, подкосил российскую армию и коронавирус.

”Учения Сил обороны продолжаются. Призывников пришло всего на 50 человек меньше. Не уверен, что из-за Covid. Но в России не так. В России в этом году призывников намного меньше. Именно из-за вируса. Вирус, безусловно, влияет на Россию”, — отметил главнокомандующий.

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