Командующий контингентом Дании: служба в Эстонии сделала нас намного сильнее

”Участие в территориальной обороне вашей красивой страны было большой честью для нас”, — сказал командующий контингентом Дании подполковник Томас Фог. Он добавил, что рота Видар и служившая ранее в Эстонии рота Армадилло получили ценный опыт.

”Шестимесячная служба роты Видар в Эстонии была насыщенной и полезной. Мы обменялись опытом применения бронетехники со Скаутским батальоном и научились у них организации противотанковых засад и действиям в условиях здешнего ландшафта — они сильны в этом”, — резюмировал подполковник Фог.

Датский контингент оснащен боевыми машинами пехоты (БМП) CV90, которые также стоят на вооружении Скаутского батальона Сил обороны.

”Тактическая подготовка под руководством Скаутского батальона и взаимодействие дали представление об эффективном использовании БМП в относительно стесненных условиях эстонского ландшафта. Отправляющаяся домой рота Видар стала еще сильнее”, — сказал командующий Первой пехотной бригады полковник Вахур Карус, поблагодарив военнослужащих датского контингента.

Следующее подразделение Дании войдет в состав боевой группы союзников в 2022 году.

Решение о размещении боевых групп союзников в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в связи с изменившейся обстановкой вокруг безопасности приняли на саммите НАТО в Варшаве в июне 2016 года. Насчитывающий ныне почти тысячу человек контингент развернули в Тапа в 2017 году. В его состав попеременно входят подразделения Франции, Дании и Великобритании. Последняя осуществляет командование боевой группой в Эстонии.