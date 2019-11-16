Командующий Кайтселийтом хочет, чтобы члены организации хранили оружие дома(5)
Командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги хочет создать условия для того, чтобы члены организации имели право хранить оружие дома, передает портал ERR.
Командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги хочет создать условия для того, чтобы члены организации имели право хранить оружие дома, передает портал ERR.
Сегодня отмечается 101-я годовщина Кайтселийта.
"Мы вновь вдохнем жизнь в дружины, улучшим возможности обучения, приведем в порядок штабы", - представил свой план Юхтеги.
"Мы дадим бесплатно тем, кто возьмет оружие домой, оружейный шкаф. Мы хотим, чтобы член кайтселийта при возможности хранил бы оружие дома, потому что тем самым мы повышаем уровень самозащиты, я имею в виду заметное ускорение в приведении в готовность к защите государства", - пояснил он.
В Кайтселийт входит свыше 16 000 членов, а вместе с женскими и молодежными подразделениями численность добровольцев составляет 26 000.
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