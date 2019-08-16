Командующий Кайтселийта Рихо Юхтеги станет генералом

20 августа страна будет праздновать восстановление независимости, а президент Керсти Кальюлайд по предложению главы Сил обороны Мартина Херема присвоит командующему Кайтселийта звание бригадного генерала.
20 августа страна будет праздновать восстановление независимости, а президент Керсти Кальюлайд по предложению главы Сил обороны Мартина Херема присвоит командующему Кайтселийта звание бригадного генерала.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
РЕН ТВ публикует видео момента посадки А321 на кукурузном поле
Непал намерен втрое увеличить стоимость восхождения на Эверест
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
Русские слова, которые не стоит произносить за границей