16.08.2019, 07:35

Командующий Кайтселийта Рихо Юхтеги станет генералом

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rus.delfi.ee
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Kaitseliidu uus juht kolonel Riho Ühtegi
Kaitseliidu uus juht kolonel Riho ÜhtegiFoto: Siim Solman

20 августа страна будет праздновать восстановление независимости, а президент Керсти Кальюлайд по предложению главы Сил обороны Мартина Херема присвоит командующему Кайтселийта звание бригадного генерала.

55-летний Юхтеги возглавляет Кайтсейлит с 19 июля 2019 года.

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