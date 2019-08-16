Командующий Кайтселийта Рихо Юхтеги станет генералом

20 августа страна будет праздновать восстановление независимости, а президент Керсти Кальюлайд по предложению главы Сил обороны Мартина Херема присвоит командующему Кайтселийта звание бригадного генерала.
20 августа страна будет праздновать восстановление независимости, а президент Керсти Кальюлайд по предложению главы Сил обороны Мартина Херема присвоит командующему Кайтселийта звание бригадного генерала.
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