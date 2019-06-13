13.06.2019, 17:10

Команда Нолана хочет закрытия еще нескольких улиц. На переговоры уже нет времени

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rus.delfi.ee
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Saaremaa praamijaam
Saaremaa praamijaamFoto: Arvi Kriis

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что съемочная группа Кристофера Нолана запросила разрешение на закрытие еще нескольких улиц в Таллинне. Так как времени на переговоры уже не осталось, в начале новой недели город сделает съемочной команде свое предложение, и тут уже им придется с ним согласиться — или нет.

Кылварт сообщил Delfi, что не понимает, откуда Allfilm взял график перекрытия улицы Лаагна, если в мэрии его нет, и ничего еще не утверждено.

Кылварт подчеркнул, что нельзя говорить о каком-либо договоре, если он еще не подписан. По его словам, переговоры почти подошли к концу, но но два дня назад были присланы уточнения о числе улиц, которые хотят закрыть, что требует новых анализов.

Съемочная группа также хочет закрыть перекресток Пярнуского шоссе, улицы Лийвалайа, Сакала, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяэ, Татари, Луха, Винеэри и Вяйке-Америка. Кроме того, съемки хотят провести на перекрестке Татари и Cакала и перекрестке Койду и Техника.

Мэр отметил, что хотя у многих сложилось мнение, что городские власти против съемок фильма, то это не так: "Мы хотим сотрудничать с фильмом, но перед этим мы должны закончить все анализы, чтобы жизнь таллиннцев могла спокойно продолжаться и во время съемок".

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