Команда Нолана хочет закрытия еще нескольких улиц. На переговоры уже нет времени

Кылварт сообщил Delfi, что не понимает, откуда Allfilm взял график перекрытия улицы Лаагна, если в мэрии его нет, и ничего еще не утверждено.

Кылварт подчеркнул, что нельзя говорить о каком-либо договоре, если он еще не подписан. По его словам, переговоры почти подошли к концу, но но два дня назад были присланы уточнения о числе улиц, которые хотят закрыть, что требует новых анализов.

Съемочная группа также хочет закрыть перекресток Пярнуского шоссе, улицы Лийвалайа, Сакала, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяэ, Татари, Луха, Винеэри и Вяйке-Америка. Кроме того, съемки хотят провести на перекрестке Татари и Cакала и перекрестке Койду и Техника.

Мэр отметил, что хотя у многих сложилось мнение, что городские власти против съемок фильма, то это не так: "Мы хотим сотрудничать с фильмом, но перед этим мы должны закончить все анализы, чтобы жизнь таллиннцев могла спокойно продолжаться и во время съемок".