08.01.2020, 20:23

Коллектив Кивиылиской школы забастовку в понедельник не начнет


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Kiviõli koolipere meeleavaldus Lüganuse vallavalitsuse ees
Kiviõli koolipere meeleavaldus Lüganuse vallavalitsuse eesFoto: Kaspar Pokk

В понедельник, 13 января, должны были начать забастовку учителя Кивиылиской 1-й средней школы, недовольные увольнением в конце декабря директора Хейди Уусталу. Однако забастовку решили отменить, поскольку волостной старейшина Виктор Рауам и Уусталу договорились встретиться в пятницу, 10 января, и обсудить вопрос еще раз, передает rus.err.ee.

Во вторник власти волости Люганузе и представители учителей пришли к соглашению, что если волостной старейшина Виктор Рауам и экс-директор Хейди Уусталу договорятся начать переговоры, то педагогический коллектив отменит запланированную забастовку.

Во вторник стало известно, что старейшина собирается предложить Уусталу исполнять обязанности директора до конца учебного года.

Как мы уже сообщали, освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу было решено из-за того, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.

В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сам педагог утверждает, что не проводила никакой пропаганды.

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